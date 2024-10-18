“Kritik hizmetlere DDoS saldırısı yapılacak”

Kıbrıs’ın güneyindeki yetkililer, bilinen bir hacker grubu tarafından “dark web” üzerinden yapılan tehditlerin ardından kritik altyapılara yönelik olası bir siber saldırıya karşı tetikte olduklarını söyledi.

İsmi açıklanmayan kaynaklar Kıbrıs Haber Ajansı'na yetkililerin durumu izlediklerini ancak şu ana kadar herhangi bir siber saldırının gerçekleşmediğini söyledi.

Günün erken saatlerinde Kıbrıslı Rum İletişim Komiseri Giorgos Michaelides, Politis gazetesine yaptığı açıklamada yetkililerin söz konusu tehditler nedeniyle alarm durumunda olduklarını teyit etmişti.

Bu hafta başında siber güvenlik firması Odyssey, Kıbrıs'a yönelik “yakın” bir siber saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Odyssey, “LulzSec Black olarak bilinen bir bilgisayar korsanlığı grubunun Kıbrıs'ın kritik altyapısını hedef alma niyetini kamuoyuna açıkladığını gözlemledik” dedi ve ekledi:

“Saldırı siyasi amaçlı gibi görünüyor ve Kıbrıs'ın İsrail ile olan ilişkisini yaklaşan siber saldırının arkasındaki bir faktör olarak gösteriyor.”

Firma, planlanan siber saldırının 17 Ekim'de yapılacağını ve “Servis dışı bırakma saldırısı (DDoS), veri ihlalleri ve diğer istismar tekniklerini içeren potansiyel taktiklerle” planlandığını söyledi.

Siber güvenlik firmasına göre, hedef alınan sistemler arasında Kıbrıs altyapısı, özellikle de hizmet kesintileri, veri hırsızlığı veya sistem tehlikesi riski altında olabilecek hükümet, finans ve kritik hizmetler yer alıyor.