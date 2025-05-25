Kredi kartı bilgilerini çalıp kullanan iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da internet üzerinden kredi kartı bilgilerini ele geçirip kullanma suçundan iki kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Z.B.(E-20) ve A.B. (E-20) sosyal medya uygulaması Telegram'da banka reklam sayfası açarak, sayfaya giren bazı kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi.

Z.B. ve A.B.'nin kart bilgilerini kullanarak internet üzerinden 11 cep telefonu satın aldığı, sahte banka ödeme belgesi düzenleyip tedavüle sürdüğü ve sahtekarlıkla 187 bin 484 TL temin ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. A.B.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı da tespit edildi.