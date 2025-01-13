"Kozmetik Ürünlerinin Güvenliği" eğitimi Lefkoşa'da yapıldı

AB Piyasa Gözetimi Kapasite Geliştirme Projesi (MSCD) kapsamında düzenlenen "Kozmetik Ürünlerinin Güvenliği" eğitimi, bugün Lefkoşa’daki AB Koordinasyon Merkezi'nde yapıldı.

Verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamındaki etkinlik, yerel eczacılık kuruluşundan temsilcileri, kozmetik üreticilerini ve sektörün birçok profesyonelini bir araya getirdi.

Etkinlikte, Avrupa Birliği’nin kozmetik ürünleri güvenliği konusundaki yasa ve politikaları ayrıntılı olarak ele alındı. Avukat Ayşe Öztabay’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara hem Avrupa hem de yerel piyasa gereklilikleri hakkında temel bilgiler sağlarken, ürün güvenliğini artırma ve Yeşil Hat ticaretini güçlendirme konularına vurgu yaptı.

Etkinlikte, kozmetik ürünleri sektöründen CAN-SER’in kurucusu ve direktörü Sercan Bahçeci ile Dağlı Trading’in direktörü Orhan Dağlı yer aldı. Her iki yönetici de deneyimlerini paylaştı ve yerel tüketicilerin korunması ile AB pazarına Yeşil Hat üzerinden erişim sağlamak için ürün güvenliği mevzuatına uyum konusundaki iş birliğinin önemini vurguladı.