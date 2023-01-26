Köy halkı imamın sözlerinden rahatsız, gereği yapılsın

Kurtuluş muhtarlığı, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ı eleştirenlere saldıran Kurtuluş Köyü imamı Adnan Sekmen’in görevden alınmasını talep etti.

Kurtuluş Köyü Muhtarı Fikri Aksüt ve azalar dilekçe yazarak köy halkının rahatsızlığını dile getirdi.

Muhtarlık yetkilileri, Din İşleri İskele Temsilciliği’ne dilekçe yazdı imamın görevden alınması talebinde bulundu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Kurtuluş Köyü imamı Adnan Sekmen isimli şahıs sosyal paylaşım ağı olan Facebook üzerinden genel olarak tüm kadınlar için beddua etmiştir.

Bu durum özellikle Kurtuluş köy halkını ve bayanlarını ciddi anlamda rahatsız etmiştir.

Bu sebeple köyümüzde bahse konu şahsın imamlık yapmasını ileride sorun yaşamamak açısından uygun olmayacağını sizlere bildiririm. Gereğinin yapılmasını rica ederim.”