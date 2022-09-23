Koruma altındaki kuşları ‘ses cihazı ve ağ kullanarak’ avladı, yakalandı

Koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edilen 34 yaşındaki M.T. yakalandı.

Polis, M.T.’nin dün, Çayırova’da Valya mevkiinde, avlanmada yasak olan ses cihazı ve ağ kullanarak koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığının tespit edildiğini belirtti.

Polis açıklaması şöyle:

“22.09.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Çayırova’da Valya mevkiinde, M.T.(E-34)’ün, avlanmada yasak fiil olan ses cihazı ve ağ kullanmak suretiyle koruma altındaki pulya kuşlarını kanunsuz olarak avladığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.”