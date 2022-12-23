Kormacit’te seçim günü: Maria’nın 4 aza adayı çekildi, Bakanlık kabul etmedi

Kormacit’in ‘simge’ isimlerinden Maronit Maria Skoullo’nun muhtar adaylığının Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedilmesinin ardından, 4 aza adayı da geri çekildi.

Adaylar, Girne Kaymakamlığı’na yazı yazarak seçimden çekilse de Dışişleri Bakanlığı bunu dikkate almayarak, isimleri seçim listesine dahil etti.

Saat 10.00 itibariyle bölgede sandık kuruldu, seçim başladı.