Korkuteli'nde yangın

Korkuteli'nde dün bir evde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı, elektrik dağıtım panosu yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın dün saat 12.00 sıralarında Korkuteli köyünde bir evde meydana geldi. Yangının sebebi söz konusu evin dış kısmında bulunan elektrik dağıtım panosunda meydana gelen aşırı ısınmadan dolayı olduğu açıklanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, elektrik dağıtım panosu tamamen yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.