Hüseyin ÖZBARIŞCI

Bostancı sınırları içinde bulunan bir narenciye bahçesinin Resmi Gazete’de yayınlanan haritada “avlanmaya açık bölge” ilan edilmesi, bahçe sahiplerini isyan noktasına getirdi.

Bahçenin yasal sahibi Hasan Akçın YENİDÜZEN’e konuşarak, bahçelerinin tellenmiş ve kesilmiş olmasına rağmen ava açık olmasının doğru olmadığına vurgu yaptı, ilgili alanın ava kapanmasını talep etti.

Akçın, “Avcılar, tellenmiş haldeki bahçemize girip avlanıyor” diyerek, “Köpeklerimiz vuruldu, ellerinde silah var diye bir şey de diyemiyoruz. Harita gösterip, buranın avlanma alanı olduğunu söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Bahçelerinin telle örgülü olmasına rağmen, av günlerinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Akçın, “Yaklaşık 70-80 dönüm bir bahçemiz var. Etrafı telli ve kapalı olmasına rağmen, av haritasında ‘ava açık bölge’ olarak geçiyor. Bunu takip eden avcılar da doğal olarak burayı avlanmak için kullanıyor. Av günlerinde özellikle bahçede çalışan insanlar varken bile uyarılara rağmen, onlar avlanmaya devam ediyor. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

“Büyük sıkıntılar yaşıyoruz, avcılara bir şey diyemiyoruz”

Özellikle büyük av döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Akçın şöyle devam etti:

“Bugüne kadar özellikle büyük av zamanlarında, avcılar köpekleriyle arazimizin içine girdiği zaman köpekleri, bizim köpeklerle kavga ediyor. Av dönemlerinde iki köpeğimiz vuruldu. Öyle bir an ki, oraya gelen avcılarla tartışmaya da giremiyoruz. Hem haritayı gösteriyorlar, hem de ellerinde netice itibariyle silah var. Bizim bahçemiz, narenciye bahçesidir. Narenciye dışında zeytin ağaçlarımız var, Ektiğimiz sebzeler var, özel eşyalarımız var. Bunlara da zarar verebiliyorlar. Silahtan çıkan saçmalar da ürünlerimize ne yazık ki zarar veriyor. Burada çalışan insanlar da var. Hafta sonu ailemizi, çocuklarımızı alıp buraya geliyoruz. İsteğimiz, narenciye bahçemizin olduğu yerin avlanmaya kapatılmasıdır. Bize ait olmasına rağmen biz burada avcılık yapmıyoruz. Resmi makamlara isteğimizi ilettik, umarım dikkate alırlar.”

Söz konusu narenciye bahçesinin 4 tarafı telli olmasına rağmen bazı avcılar bahçe içerisinde avlanmayı tercih ediyor