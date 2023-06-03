“Köpekleri kedilerine saldırdığı” gerekçesiyle kendisiyle konuşmaya gelen komşusunu Karnından vurdu!

Lapta’da, “köpekleri kedilerine saldırdığı” gerekçesiyle kendisiyle konuşmaya gelen komşusunu hava tüfeği ile karnından vuran M.Ö.A. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cuma günü Lapta’da M.Ö.A. isimli şahsın, “köpekleri kedilerine saldırdığı” gerekçesiyle kendisiyle konuşmaya gelen komşusu Colin Peter Doran’ı tasarrufunda bulundurduğu hava tüfeği ile bir el ateş ederek karın sağ kısmından yaraladığını söyledi.

Polis olayın ardından Doran'ın, çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak cerrahi serviste müşahede altına alındığını, tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Zanlının derdest emri gereği tutuklandığını, olayda kullanılan hava tüfeğinin ise emare olarak alındığını belirten polis, mahkeme emriyle evinde yapılan aramada ise balkon kısmında masa üzerinde gri plastik kutu içerisinde 190 adet, mutfakta gri kutu içerisinde 250 adet ve şeffaf kutu içerisinde 80 adet olmak üzere toplam 520 adet 4,5 mm çapında hava tüfeği saçmasının da tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının vermiş olduğu sözlü beyanlarının teyit edilmesine ilişkin işlemlerin devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtip, ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.