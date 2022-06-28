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Köpeği apartmandan aşağıya attı, tutuklandı

Köpeği apartmandan aşağıya attı, tutuklandı

Girne'de dün bir köpeği apartmandan aşağıya atıp, köpeğin ölmesine sebep olan 25 yaşındaki T.S.A.L.J. (E) tutuklandı.

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Girne'de dün bir köpeği apartmandan aşağıya atıp, köpeğin ölmesine sebep olan 25 yaşındaki T.S.A.L.J. (E) tutuklandı.

Polisin açıklaması şöyle: 

"27.06.2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Girne’de Gazi Osman Paşa Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda kalmakta olan T.S.A.L.J.(E-25)’nin, sorumluluğundaki köpeği apartmanın balkonundan aşağıya atıp ölmesine sebep olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir."

 

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