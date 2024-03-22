Koopbank’tan fidan dikimi

Koopbank çalışanları aileleri ile birlikte Lefkoşa yeni kuzey çevre yolu üzerindeki Koopbank Ormanı’na fidan dikimi etkinliğini gerçekleştirdi.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, tüm çalışanların ve ailelerinin büyük bir keyif alarak gerçekleştirdiği etkinlikte, ülkemizi ve doğamızı güzelleştirecek Koopbank Ormanının el ele vererek daha da yeşertilmesi hedeflendiği belirtildi.

21-26 Mart Orman haftası dolayısı ile yapılan açıklamada, daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için geleceğimiz olan ormanlarımıza sahip çıkalım mesajı da verildi.

Etkinliğe Koopbank çalışanları ve aileleri ile birlikte Turizm Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Eski Eserler Dairesi Müdürü Tankut Rıfkı da katıldı.