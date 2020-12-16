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Koop-Sen ÖYAK Ltd’de uyarı grevi yapıyor

Koop-Sen ÖYAK Ltd’de uyarı grevi yapıyor

Koop-Sen, yarın Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi’nde (ÖYAK Ltd.) uyarı grevi yapıyor.

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Koop-Sen, yarın Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi’nde (ÖYAK Ltd.) uyarı grevi yapıyor.
Koop-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve anlaşmazlıkların giderilmemesi nedeniyle Koop-Sen,  K.T. Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi’nde  (ÖYAK Ltd.) 8 saatlik uyarı grev yapacak.

 

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