Koop-Sen ÖYAK Ltd’de uyarı grevi yapıyor

Koop-Sen, yarın Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi’nde (ÖYAK Ltd.) uyarı grevi yapıyor.

Koop-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve anlaşmazlıkların giderilmemesi nedeniyle Koop-Sen, K.T. Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi’nde (ÖYAK Ltd.) 8 saatlik uyarı grev yapacak.



