Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor" dedi.