“Konsomatrisin cep telefonunu çaldı”

Alayköy'deki bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan 27 yaşındaki kadının cep telefonunu çalan D.N.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anımsatan polis, Çarşamba günü Alayköy'de bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan 27 yaşındaki kadına ait 35 bin değerindeki cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının Cuma günü Ercan Havalimanında çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan muhaceret soruşturmasında zanlının 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren 464 gün süre ile Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, sorgulanan zanlının cep telefonunu aldığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, akabinde sirkat edilen telefonun zanlının tasarrufunda bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.