“Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır”
Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kanal Sim'de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ programında açıklamalarda bulundu.
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Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Kanal Sim'de yayınlanan ‘Sabah Kahvesi’ programında açıklamalarda bulundu.
Kararların henüz Resmi Gazete'de yayınlanmaması nedeniyle yürürlüğe girip girmemesi konusundaki soruya “Komite’nin bu kararları bildirmesi, resmi niteliği kazandırır” dedi.
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