Komiser Fotiou: Dipkarpaz’da koronavirüs bulaştığı tespit edilen sekiz kişinin sağlık durumu iyi

Kıbrıs İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılardan Sorumlu Komiseri Fotis Fotiou, Dipkarpaz’da ikamet eden Kıbrıslı Rumlar arasında 8, Kormakitis köyündeki 6 Maronitte koronavirüsü tespit edildiğini, bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Fotiou, 6 kişinin adanın kuzeyinde tedavi olduğunu belirtti.

Covid-19 için testlerin Maronit köyü Kormakitis’te yapıldığını ifade eden Kıbrıs İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiou, Kıbrıs Haber Ajansı’na konuştu. Komiser Fotiou, okullarda yapılan testler çerçevesinde uygulanan program sırasında ilk iki vakanın Dipkarpaz okulunda personel arasında tespit edildiğini, bunlardan birinin bir öğretmen diğerinin ise bir temizlikçi olduğunu belirtti.



Adanın kuzeyinde faaliyet gösteren ana okul, ilkokul, orta ve lisenin bu hafta için kapalı olacağını ifade eden Komiser Fotiou, Eğitim Bakanlığının yardımıyla öğrencilerin telekonferans yoluyla eğitim göreceklerini ifade etti.



Öte yandan kuzeyde açıklanan geçişlerden 24 saat önce menfi PCR testi şartı ile ilgili olarak ise Komiser, söz konusu tedbirin kuzeyde çalışan eğitimcilerin geçişini engellediğini söyledi.



Komiser Fotiou, soruna çözüm bulmak amacıyla konuyu BM ile görüştüğünü, BM yetkililerinin de konuyu “sağlık bakanlığı” ile ele almayı üstlendiğini söyledi.



Komiser, söz konusu meselenin sağlık ile ilgili iki toplumlu teknik komitenin pazartesi günkü toplantısı sırasında da görüşüleceğini belirtti.