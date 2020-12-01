"Koleje giriş sistemi, öğrenciler arasında eşitsizlik yarattıyor"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kolej sınavlarının çağdaş bir ölçme değerlendirme sistemi olmadığı, öğrenciler arasında eşitsizlik yarattığı ve kaldırılması gerektiği gerekçesiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Basın açıklaması da yapılan eylemde, KTÖS yetkilileri “Çocuklarımızın Yarışacağı Değil Eşit Şekilde Ulaşabileceği Bir Eğitim İstiyoruz” pankartı açtı.

ELCİL: “YILLARDIR TOPLUMUN BAŞINDA BELA”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, eğitimin temelinin yaşayarak ve yaparak öğrenme olduğunu, ezberle yetişen bir neslin; sorgulayan, araştıran ve soru soran bir nesil olamayacağını ifade etti.

Elcil, “kolej sınavlarının yıllardan beri toplumun başına adeta bela olduğunu, öğrencilerin bir sınav stresi altında yarıştırılırken, ailelerin de çocuklarını özel dersten özel derse koşuşturduğunu” anlattı.

Bugüne kadar bu konuda, sendikanın yapmadığı eylem, söylemediği söz kalmadığını belirten Elcil, kaldırılan kolej sınavlarının ardından gelişmeler yaşanmasına rağmen, “kolejler kapatılıyor” gibi yalan sözlerle konunun seçimlere malzeme yapıldığını ve sistemin kaldığı yerden devam ettirildiğini belirtti.

Elcil, ayrıca bu yıl CoVid-19 pandemisi nedeniyle öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği bulunduğunu da ekledi.

Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, hazırlanan bildiriyi basına okudu.

MAVİŞ: “SINAV ANLAYIŞI VE İÇERİĞİ DEĞİŞMEMİŞTİR”

Maviş, kolej sınavlarının 50 yıldır süregelen ve çözümlenmeyen bir sorun olduğunu ifade ederek, KTÖS’ün çocukların yarışacağı değil, eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazır olduğunu bildirdi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, eğitim sendikalarının önerilerini dinlememekle eleştiren Maviş, Çavuşoğlu’nun kolej giriş sistemi ile ilgili teknik komite yapmadığını ve telafisi olmayan yarışmacı sınavlarla sistemin devam edeceğini açıkladığını hatırlattı.

Sınavların, özel okullara ve dershanelere devam edenler ile kamu okullarına devam edenler arasında devlet eliyle ciddi bir eşitsizlik yarattığını da savunan Maviş, Eğitim Bakanlığı’na, “çocukları yarıştıran ve okulları başarılı/başarısız diye ayrıştırmaya devam eden” bu uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Kolej giriş sisteminin 50 yıl önceki gibi yapılmasını “çağdışı kalmış bir anlayışın ürünü” olarak niteleyen Maviş, mevcut kolej giriş sınav sisteminin, eğitim sistemi içerisinde ve okullarda yarattığı sorunlar yanında önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini, sosyal ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında yaratılan fırsat eşitsizliğinin ciddi bir toplumsal sorun olduğunu ifade etti.

“Mevcut giriş sisteminin dershane ve etüt merkezleri ile iç içe geçmiş eğreti bir yapı haline gelmiş, eğitimin alınıp satıldığı büyük bir pazar yarattığını” söyleyen Maviş, Sendikanın, çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli arzu ettiğini ve alternatif yöntemleri de tüm paydaşların katılımıyla tartışmaya hazır olduğunu belirtti.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’na, her kesimin temsil edildiği ve 286 kişinin katıldığı 5’inci Eğitim Şurası’nda kolej giriş sistemi ile ilgili alınan, yeterli ve uygulanabilir buldukları kararlara sahip çıkması çağrısını yineledi.