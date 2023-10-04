"KKTC"nin adının değişmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli'ye Tatar'dan teşekkür 

Tatar, Bahçeli’nin “Artık KKTC demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek” sözleriyle ilgili "Devlet Bahçeli’ye bize sahip çıktığı için teşekkür ederim” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Devlet Bahçeli’nin “Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek” ifadelerini değerlendirerek, “Devlet Bahçeli’ye bize sahip çıktığı için teşekkür ederim” dedi.

Ankara gezisine çıkan Tatar, bu kapsamda MHP'ye yakın "Bengü Türk" isimli kanalda bir programa katıldı.

"KKTC" isminin değişikliği için Anayasa değişikliği gerektiğini, ismin tartışılabileceğini ancak Kıbrıs’ta artık bir Türk devleti olduğunu göstermesi açısından “kuzey” isminin değiştirilmesinin önemli bir girişim olacağına inanç belirten Tatar, bu konuda bir tartışma başladığına işaret ederek bu çerçevede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

