“KKTC resmen tanınmalı, federasyon modeli geçerliliğini yitirmiştir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumunda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında “KKTC resmen tanınmalı. Federasyon modeli geçerliliği yitirmiştir” ifadelerini yineledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu ABD'nin New York kentinde toplandı. Toplantıda ilk konuşmayı ABD Başkanı Joe Biden yaptı. ABD Başkanı olarak son kez BM'de konuşan Biden, İsrail ve Hamas arasında ateşkes çağrısı yaptı.

Biden'ın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan'ın gündeminde yoğun olarak İsrail saldırıları vardı.

Konuşmasının büyük bir kısmını Gazze’ye ayıran Erdoğan, İsrail’daki Netanyahu yönetimini “Hitler”e benzetti.

Doğu Akdeniz’in, ilgili tüm tarafların meşru menfaatlerine saygı duyulan bir refah bölgesi olarak görmek istediklerini söyleyen Erdoğan, “Deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka göre sınırlandırılması ve emniyetiyle deniz ticareti konuları başta olmak üzere işbirliğinin geliştiririlmesi tüm bölgenin menfaatinedir” dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri harekatının üzerinden 50 yıl, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni terk etmesinin üzerinden 61 yıl geçtiğini anımsatan Erdoğan, “O günden bugüne kadar adada barış. ve sükûnet hakim oldu. Kıbrıs melesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilebilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye idi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit son bulmalı” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bugün, uluslararası toplumu bir kez daha KKTC’yi tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.