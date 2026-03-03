İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ordusunun Kıbrıs'ı kullanmadığını söyledi.

Ülkesinin parlamentosunda muhalefetteki Liberal Demokrat Parti milletvekili Al Pinkerton'ın İran Devrim Muhafızları Generali Sardar Jabbari'nin Kıbrıs'a füze fırlatma tehditleriyle ilgili sorusuna yanıt veren yetkili, adada ABD askeri varlığı olduğuna dair haberlerin, kendi açısından, doğru olmadığını vurguladı. “Tekrar çok net bir şekilde belirtmek istiyorum, çünkü bu gerçekten önemli: ABD Kıbrıs'ı kullanmıyor. Burası bizim üssümüz. Operasyonel detaylara girmeyeceğim ancak Kıbrıs'ın ve üssün güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis de yaptığı açıklamada, İngiliz hükümeti yetkililerinin hem kamuoyu önünde hem de Kıbrıslı mevkidaşlarıyla yaptıkları doğrudan görüşmelerde, Amerika'nın Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kullanmasını reddettiklerini belirterek, bu yorumlara benzer ifadeler kullandı.

Starmer, dün akşam İngiliz parlamentosunda yaptığı açıklamalara açıklık getirmeye çalışarak Avam Kamarası'nda "Kıbrıs'taki üslerimizin ABD bombardıman uçakları tarafından kullanılmadığını belirtmek benim için önemlidir" dedi.

Ayrıca, Pazartesi gece yarısından kısa bir süre sonra üsse çarpan insansız hava aracının "aldığımız herhangi bir karara karşılık olarak" ateşlenmediğinin de altını çizdi.

Bunun yerine, kendisinin Pazar günü yaptığı açıklamalardan önce insansız hava aracının ateşlendiğine ve açıklamaları bittikten sonra yere indiğine inanıldığını söyledi.

Daha sonra, Kıbrıs'taki üslerin neden ABD kuvvetleri tarafından kullanılmadığı sorulduğunda, "uygun değiller. Bunun açıklığa kavuşturulması çok önemli, çünkü Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bu konuyu görüşüyorduk" dedi.