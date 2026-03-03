Ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında Siyasi Partiler Konseyi, ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi.
A+A-
Ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman başkanlığında Siyasi Partiler Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Sıla Usar İncirli, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldı.
Bu haber toplam 165 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman, Siyasi Partiler Konseyi