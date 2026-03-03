“Kıbrıs’taki üsler saldırı amaçlı kullanılmıyor”

İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin bölgede saldırı amaçlı askerî operasyonlar için kullanılmadığını açıkladı.

Açıklamada, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ın dün Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunularak, RAF’ın (Kraliyet Hava Kuvvetleri) saldırı amaçlı harekâtlara katılmayacağı yönündeki tutumun yinelendiği belirtildi.

Starmer’ın ayrıca, Ağrotur’u vuran insansız hava aracının, Birleşik Krallık’ın ABD’nin üsleri savunma amaçlı kullanmasına izin verme kararından önce fırlatıldığını teyit ettiği kaydedildi.

Komiserlik, Kıbrıs makamlarıyla yakın temas halinde olduklarını ve gelişmelere ilişkin güncellemelerin paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs’taki halkın hedef alındığına dair herhangi bir gösterge bulunmadığı vurgulanarak, Kıbrıs’a yönelik seyahat tavsiyesinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.