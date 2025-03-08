KKTC Anneler Derneği, Füsun Aroğlu’nu “Yılın İş Kadını Ödülü”ne layık bulduklarını açıkladı

KKTC Anneler Derneği Eş Başkanı Ayten Işık, ekonomiye katkılarından dolayı Celal Cin Center Direktörü Füsun Aroğlu’nu “Yılın İş Kadını Ödülü”ne layık bulduklarını açıkladı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Füsun Aroğlu’na ödülünün 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününde AKM’de düzenlenecek törende sunulacağını kaydetti.

Açıklamasında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de kutlayan Işık, kadın haklarının güvence altına alınması, kadınlara çalışma ve sosyal alanlarda sağlanan kazanımlar nedeniyle gelmiş geçmiş tüm hükümetlere teşekkür etti.

Bu başarının kadına yönelik şiddete karşı gösterilmesi için de hükümete çağrıda bulunan Işık, gelişmiş ülkelerde şiddet oranının yüksek olduğu ortamlarda uygulanan “Teşhir” yöntemini, ülkede şiddete uğrayan kadınların talep etmesi halinde derneklerinin tereddütsüz uygulayacağını söyledi.