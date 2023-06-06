Kızılyürek’ten Aya Napa’daki şiddet olayına kınama

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, geçtiğimiz gün Aya Napa’da bir Kıbrıslı Türk’e yönelik şiddet olayını kınadı, “Asya'nın dahil olduğu elim hadiseye hepimiz derin bir endişeyle şahit olduk. Her daim vurguladığım üzere nefret ve şiddetin asla çözüm olamayacağını kabul etmeliyiz. Yerel yönetimlerin ve eğitim kurumlarının, bu tür olayların temel nedenlerini, özellikle de eğitim sisteminin bölünmenin her iki tarafındaki bölücü doğasını ele almak için kararlı önlemler alması zorunludur” ifadelerini kullandı.

Kızılyürek’in açıklaması:

Asya'nın dahil olduğu elim hadiseye hepimiz derin bir endişeyle şahit olduk. Her daim vurguladığım üzere nefret ve şiddetin asla çözüm olamayacağını kabul etmeliyiz. Yerel yönetimlerin ve eğitim kurumlarının, bu tür olayların temel nedenlerini, özellikle de eğitim sisteminin bölünmenin her iki tarafındaki bölücü doğasını ele almak için kararlı önlemler alması zorunludur.

Ofisim ilk andan itibaren bu zorlu dönemde sarsılmaz bir dayanışma içinde olan ve destek ve yardım sağlayan Asya ile yakın temas halinde oldu. Onun gerekli desteği almasını sağlayarak ve adaleti savunarak güçlü bir müttefik olmaya devam edeceğiz.

Ortak arzumuz, bu tür talihsiz olayların bir daha asla tekrar olmamasıdır. Devlet ve hükümet yetkililerinin gerekli önlemleri alma konusundaki hızlı tepkisini olumlu olarak kabul ediyoruz ve uygulanacak önleyici tedbirleri öğrenmek için bekliyoruz.

AKEL ile işbirliği içinde önerilen genişleme paketinin bir parçası olarak, Türkçe konuşan kişilerin polis, itfaiye ve hastaneler gibi acil servislere erişmeleri için özel bir yardım hattı ekledik. Bu öneri, kritik durumlarda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.

Bu tür hadiselerin geçmişte kalmasını yürekten temenni ederken, Asya'ya da güç ve sabır diliyorum. Bu süreç boyunca sizinle birlik içinde olacağımızdan emin olabilirsiniz ve bu olayların uzlaşmaya ve kalıcı barışa yönelik ilerlemeyi engellememesini içtenlikle diliyorum.