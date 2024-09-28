Kız İzci Örgütü Derneği WFIS Workshop 2024’e ev sahipliği yapıyor

Kız İzci Örgütü Derneği Kantara Gençlik Kampı’nda Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Avrupa Bölge üyesi olarak, WFIS Workshop 2024’e ev sahipliği yapıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, açılışının saat 09.00’da gerçekleştiği atölye çalışmasına Danimarka, Almanya, Malta, İrlanda, Türkiye ve pek çok Avrupa ülkesi yanında Sri-Lanka’dan da 100’e yakın izci lideri katıldı.

Kız İzci Örgütü izci liderleri atölye çalışmasına katılan liderlere; sele sepet ve iskemle örme, gavcar sandalyesi ve batik yapma gibi kültürümüzde yer alan değerlerin yanı sıra halk danslarımızdan oyunlar ve yemeklerimizden örnekler öğretecek.

Açılış konuşmasında dernek başkanı Esen Bahadır, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu üyesi olarak izolasyonlardan uzak, dünya izcileri ile birlikte olmaktan, onları ülkemizde ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getirirken, hem ateş gecesinde gösteri yapacak İskele Halk Dansları ekibine hem de kampa destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Federasyon Başkanı Klaus Tegeder de açılışta yaptığı konuşmada gerçekleştirilen atölye çalışması için derneğe teşekkür etti.

3 gün sürecek Atölye Çalışması süresince yapılacak gezilerde ülke tanıtımına katkı sağlanacak.

Kamp, “WFİS Workshop 2024 Kantara” anısına kamp alanında Dünya Barışı için zeytin ağacı dikilerek tamamlanacak.