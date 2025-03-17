"Kız çocuklarına eğitimi sağlayın, kafalarına ne takacaklarının kararını kendileri versin"

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD), orta eğitimdeki öğrencilerin istemeleri halinde bone üzerine bandana takabilmelerini içeren disiplin tüzüğü değişikliğine tepki gösterdi.

KTÜKD Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Dernek Başkanı Gülden Plümer Küçük, KKTC Anayasası'na göre 15 yaşına kadar zorunlu eğitim sürecinde, tüm öğrencilerin kız ve erkek ayrımı yapılmadan fırsat eşitliği içinde eğitim görme hakkına sahip olduğu vurguladı.

Açıklamada bu hakkın korunmasının devlet ve ilgili kurumların, özellikle de Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğu belirtildi.

"Cinsiyet ayrımcılığı... Endişe verici"

Eğitim Bakanlığı’nın temel görevinin, öğrencilerin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bilim, teknoloji ve etik değerler doğrultusunda yetişmelerini sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, "Kız öğrencilerin ne öğrendikleri yerine, başlarını hangi bez parçasıyla kapatacaklarına yönelik düzenleme yapılması, cinsiyet ayrımcılığıdır" denildi. Ayrıca, Anayasa'da yer alan cinsiyet eşitliği maddesine vurgu yapılarak, öğrenciler arasında başı açık ve kapalı ayrımı yaratabilecek bu düzenlemenin endişe verici olduğu kaydedildi.

Dernek açıklamasında, mevcut disiplin tüzüğü uyarınca, eğitim çağındaki öğrencilerin şort, mayo, şalvar, çarşaf, sarık, türban gibi kıyafetlerle okula gidemeyeceği, sakal ve bıyık bırakamayacağı, makyaj yapamayacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, ülke genelindeki devlet okullarının fiziksel koşullarının yetersiz olduğu belirtilerek, "Öğrenciler prefabrik binalarda eğitim almaya çabalarken, hükümetin önceliğinin yeni okul, spor tesisi, kütüphane ve laboratuvarlar inşa etmek olması gerekirken, kız öğrencilerin başına ne takacağı konusuna odaklanılması esefle karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

KTÜKD açıklamasında, eğitimde fırsat ve cinsiyet eşitliğinin her çocuğun hakkı olduğunu belirtilerek, "Bu ülkenin kız çocuklarına gerekli eğitim olanaklarını sağlayın. Onlar, kendi kararlarını alabilecek yaşa geldiklerinde başlarına ne takacaklarına kendileri karar verebilirler" denildi.