“Kız arkadaşına soru sorduğu” gerekçesiyle darp etti

Girne’de faaliyet gösteren bir gece kulübü (club) içerisinde, “kız arkadaşına soru sorduğu” gerekçesiyle bir şahsı darp eden B.F. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis, Cumartesi gecesi, Girne’de faaliyet gösteren bir club içerisinde, B.F. isimli şahsın, “kız arkadaşına soru sorduğu” gerekçesiyle Ö.D’nin gizlice arkasından gelip, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurarak çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine tutuklandığını, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahade altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirtti.

Polis olay yerindeki kamera görüntülerinin temin edildiğini ve incelemesinin sürdüğünü zanlılın ifadesinin ve çevre şahadetlerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek soruşturma maksaltı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.