“Kıskaç” operasyonu… Polis: “Kayıp emareler, aranan şahıslar var”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından Lefkoşa ve Girne’de yapılan “Kıskaç” operasyonunda zanlılar T.C.Y., E.T.V., B.A. ve T.Y. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cemal Ramiz, 18 Ekim tarihinde saat 11.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Haspolat bölgesinde tespit edilen zanlı T.C.Y.’nin tasarrufunda satışa hazır vaziyette siyah renk naylon parçalarına sarılı 14 paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan üzerinde OCB yazılı metal öğütücü ile uyuşturucu satışından elde edilen 1000 TL nakit para bulunarak emare alındığını, zanlının ise tutuklandığını anlattı.

Polis, yapılan soruşturmalarda tasarrufunda bulunan konu maddeyi 9 Ekim tarihinde zanlı E.F.V.’nin yönlendirmesi ile zanlı B.A.’dan 20 paket halindeki 10 gram olarak satın aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, yine aynı gün E.F.V.’nin Yenikent’teki ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; tasarrufunda satışa hazır vaziyette 20 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet siyah hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 195 Euro, 20 STG, 22 bin 600 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların araçta tespit edildiğini söyleyerek, araçtan inen E.F.V.’nin çantasında satışa hazır halde 10 ayrı pakette 5 gram ağırlığında kokain ile 3 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan kağıt paraların emare alındığını anlattı.

Polis, arabada ayrıca 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, E.F.V.’nin Girne’deki evinde öğütücü ile 1 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu belirtti.

Polis, E.F.V.’nin konu maddeleri 7 Ekim’de aranan bir şahıs aracılığı ile Kırbıs Cumhuriyeti’nden 30 gram kokain, 28 gram hintkeneviri ithal ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, kayıp olduğuna inanılan emareler; soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.