Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Rektörlüğü’nde dün 10.30’da yapılan imza töreninde protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile KKTC KVKK Başkan Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay imza koydu. İmza töreninde, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Arzu Alibaba, Rektörlük Koordinatörü ve Öğrenci İşleri Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu Abiç, Akademik İşler Koordinatörü ve DAÜ KVKK Eski Başkanı Hürol Mear, DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı ve KVKK Üyesi Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy ile birlikte diğer KVKK üyeleri hazır bulundu.

KKTC KVKK ve DAÜ arasında imzalanan protokol ile kişisel verilerin korunması, veri mahremiyeti ve veri güvenliğine ilişkin olarak ortak çalışmalar ve yayınlar yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ile eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapmak amaçlanıyor.

Kılıç: “Protokol İmzalayan İlk Üniversite DAÜ…”

Protokol imza öncesinde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, Kurulun ilk oluştuğu zamandan bu yana düzenlemiş olduğu faaliyetlere ve çalışmalarına DAÜ’nün katkı koymaya çalıştığını belirterek, bu bağlamda DAÜ tarafından da çeşitli paneller ve çalıştaylar gerçekleştirildiğini bildirdi.

DAÜ’de Kişisel Verileri Koruma Kulübü’nün oluşturulduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin de kişisel verilerin korunması bağlamında gösterdikleri hassasiyetin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KKTC KVKK ile olan iş birliğini biraz daha ileri seviyeye taşımak, bu bağlamdaki hakların kamuoyunda anlaşılmasına katkıda bulunmak, Kurulun gerek akademik gerek eğitim-öğretim, gerekse insan kaynağı anlamında duyduğu desteği karşılayabilmek adına KKTC’de ilk kez KVKK ile protokol imzalayan üniversitenin DAÜ olduğunu vurgulayan Kılıç, bundan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç protokolün her iki kuruma ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kutlay: “En önemli ihtiyaç insan kaynağı”

KKTC KVKK Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kaan Kutlay da konuşmasında ülkenin en önemli eğitim kurumu olan DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan memnun olduklarını ifade etti.

En önemli ihtiyacın insan kaynağı olduğunu aktaran Kutlay, DAÜ’de söz konusu nitelikli insan kaynağının olduğunu ve Kurulu bir adım öne götürebilecek bir iş birliği olduğuna inandıklarını aktardı.

Kutlay, Kurul hakkında detaylı bilgiler vererek söz konusu iş birliği protokolünün her iki kurum için de yararlı olmasını temenni etti.