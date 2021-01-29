“Kısa Öykü Yarışması” için online başvurular devam ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, “Ortaokul ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması” başvurularının online olarak devam ettiğini duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Telsim işbirliğiyle düzenlenen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu kısa öykü yarışmasına 30 Nisan tarihine kadar başvuru yapılabileceği de belirtildi.

Yarışma ile ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı konulması ve onların geleceğin yazarları olma konusunda teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Gençlerin sosyal gelişimlerinin de desteklemesi adına düzenlenecek kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük edilecek.”

Yarışmaya başvuracak öğrencilerin, Kısa Öykü Yarışması şartnamesine, başvuru formuna ve başvuru için gerekli bilgilere https://bit.ly/2YduseH linkinden ulaşabileceği de belirtildi.