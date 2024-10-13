“Kırmızı koltuğun ilaçtan daha değerli olduğu bir dönemde yaşıyoruz”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, ülkede ilaç erişimi krizi yaşandığını savunarak, yetkilileri, halkın sağlık ihtiyaçlarını ön planda tutmaya ve bu konudaki çözümleri hayata geçirmeye davet etti.

Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamada, ilaca erişimde ve KKTC’nin sağlıkta bağımsızlık ihtiyacı üzerine son dönemde yaşanan gelişmelerin, ilaç sanayisi ve piyasasındaki yapısal sorunları yeniden gözler önüne serdiği kaydedildi.

Türkiye’de en son Aralık 2023’te yapılan zam ile 17.5483 TL olarak belirlenen ilaç kuru ile reel euro kuru arasında makasın ciddi olarak açıldığı belirtilen açıklamada, bu durumun sanayicileri zarara uğrattığı, ilaç arzını kısıtladığı ve KKTC dahil yurt dışına yönelik ihracatın sınırlanmasına neden olduğu savunuldu, İngiltere’de iç tüketimi karşılamak adına çeşitli kalemlerde ihracatın durdurulduğuna dikkat çekildi.

“KKTC’ye baktığımızda ise gündemi ne yazık ki koltuk kavgaları işgal etmekte; ülkemiz, vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarına yönelik çözüm üretecek somut adımlar atmaktan uzak görünmektedir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu sorunun tek kalıcı çözümünün KKTC’nin kendi ilaç ihtiyacını karşılayabilecek yerli üretim kapasitesine sahip olması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Kendi vatandaşımıza yetecek miktarda ilacı üretebilen bir sağlık sistemi hem arz güvenliğini sağlayacak hem de dışa bağımlılığı azaltarak sağlıkta sürdürülebilirliği destekleyecektir” denildi.

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve vatandaşların sağlık haklarına erişimi için gerekli adımların atılması gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KKTC’nin kendi ilaç üretim kapasitesini artırarak, kendi kendine yeter hale gelmesi artık bir zorunluluktur.

Aksi halde dışa bağımlılık artacak ve vatandaşımızın ilaca erişimi gün geçtik sonra daha da kriz hale gelecektir.

Doğru politikalar, mantıklı ve doğru adımlar bekliyoruz. Unutmayın, biz eczacılar sizlerin en yakın sağlık danışmanıyız.”