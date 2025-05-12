Kırmızı Işık Operasyonu: 30 gram hintkeneviri ile yakalanmışlardı

Lefkoşa’da “Kırmızı Işık” adıyla düzenlenen operasyonda yakalanan ve haklarında uyuşturucu suçlamasıyla dava açılan Nathaniel Samson ile Kelvin Emeke hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Samson’u 1,5 yıl, Emeke’yi ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller’in okuduğu kararda, sanıkların 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde tespit edildikleri belirtildi. Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin durdurduğu LH 576 plakalı araçta, yolcu olarak bulunan Kelvin Emeke'nin arama esnasında koşarak kaçtığı, araçta yapılan aramada ise ön koltuk altına gizlenmiş 28 ayrı paket halinde toplam 30 gram hintkeneviri bulunduğu ifade edildi.

Sürücü Nathaniel Samson olay yerinde tutuklanırken, ifadesinde uyuşturucuyu Kelvin Emeke’den aldığını söyledi. Bu beyan üzerine Gönyeli’deki ikametgahında tespit edilen Emeke’nin evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, hassas terazi ve öğütücü bulundu.

Cemaller, yapılan muhaceret kontrolünde Samson’un 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren ülkede izinsiz yaşadığının belirlendiğini, Emeke’nin ise öğrenci izniyle ülkede bulunduğunu kaydetti. Mahkeme, Emeke'nin daha önce 64 gram uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçuyla ilgili başka bir dava dosyasının daha bulunduğunu belirterek bu durumu aleyhinde değerlendirdi.

Kararda, her iki sanığın da uyuşturucu maddeleri tasarruf ve satış amacıyla bulundurmalarının cezayı artırıcı unsur olduğu vurgulandı. Mahkeme ayrıca, Nathaniel Samson’un tutuklandığı tarihten bu yana dokuz aydır hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunmasını lehine değerlendirdi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm unsurlar dikkate alınarak, Nathaniel Samson’a 1 yıl 6 ay, Kelvin Emeke’ye ise 2 yıl hapis cezası verildi.