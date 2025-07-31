Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı KKTC’de çıktı

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu ışığında, İsrail uyruklu 21 Eylül 1988 doğumlu D.Y:Z , “Adam Öldürme, Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Muhtelif” suçlardan İsrail makamlarınca Kırmızı Bülten ile arandığını belirtti.

Kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranma, “KKTC” halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırma ya da devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirme olasılığı bulunduğu kaydedilen karar metninde, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek D.Y.Z'nin iadesi için “yasaklı göçmen” ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

2 gün tutukluluk aldı

İsrail tarafından cinayet başta olmak üzere birçok suçtan aranan zanlı D.Y.Z., Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı mahkemeye çıkarılarak 2 gün ek süre alındı.