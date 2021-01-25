“Canımızı dozerle gömdüler, 20 metre uzaklıktan seyrettik”

40 yaşında COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda hayatını kaybeden Salih Çaka’nın yeğeni Kadriye Kiriş, yaşananlara isyan etti, “Yürüyerek girdiği karantinadan bu gün ilaçlanmış kutuda aldık biz canımızı” dedi.

Çaka’nın dozerle gömüldüğünü, defnedilmesini de 20 metre uzaklıktan ‘seyrettiklerini’ söyledi.

Kadriye Kiriş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “İyi bakın bu fotoğrafa !!

40 yaşında Sigara bile içmezdi abim ! Katilsiniz ! Hepiniz ! Hepimiz !

Yönetemeyenlerde ! Yönetilemeyenlerde !

Şımarıksınız ! Hala hiçbir şey olmamış gibi kafeleri barları evleri dolduracak kadar şımarık !

Kişisel menfaatler uğruna mahfettiniz memleketi!

Hâlâ utanmadan okul açanlar. Hala meyhanede rakı tokuşturanlar !

Hade onlar kapatmadı ! Hade işe gitmek zorunda kaldık . İş bitince gel tıkıl evine !

Yoooo onlar kapatmadıysa bizde lazım suyunu çıkaralım !

Hasret kaldık rakıya ,mocha olmadan da yaşayamayız !

Herkes klavye kahramanı ..Herkes kapandı kapanmadı dalgasında ! Sen kapat be gendini .. en azından iş sonrası kapat !

Yürüyerek girdiği karantinadan bu gün ilaçlanmış kutuda aldık biz canımızı .

Toprağa nasıl verdik biz bilir misiniz ! 20 Metre uzakTan seyrederek !

Dozerle gömdüler !”