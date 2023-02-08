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Kırıkhan Öğretmenevi’nde de çalışmalar sürüyor

Kırıkhan Öğretmenevi’nde de çalışmalar sürüyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıslı Türk vatandaşların kaldığı tespit edilen Kırıkhan Öğretmenevi enkazında ve civarında arama-kurtarma faaliyetleri dünden beri sürüyor. 

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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıslı Türk vatandaşların kaldığı tespit edilen Kırıkhan Öğretmenevi enkazında ve civarında arama-kurtarma faaliyetleri dünden beri sürdüyor. 

10 kişilik ekip, dün öğretmenevi enkazında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu’nun cansız bedenine ulaştı. 
Ayrıca ekipler, TC vatandaşı 2 kişinin cansız bedeni tespit etti, 1 yaralı şahıs göçük altından çıkarıldı.

Ekipler bugün ise öğretmen evinde 1, yanındaki ev enkazında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetinde de 1 şahsın cansız bedenini enkazdan çıkardı.

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