Kırıkhan Öğretmenevi’nde de çalışmalar sürüyor
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıslı Türk vatandaşların kaldığı tespit edilen Kırıkhan Öğretmenevi enkazında ve civarında arama-kurtarma faaliyetleri dünden beri sürüyor.
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Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıslı Türk vatandaşların kaldığı tespit edilen Kırıkhan Öğretmenevi enkazında ve civarında arama-kurtarma faaliyetleri dünden beri sürdüyor.
10 kişilik ekip, dün öğretmenevi enkazında Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Amaç Arnavutoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.
Ayrıca ekipler, TC vatandaşı 2 kişinin cansız bedeni tespit etti, 1 yaralı şahıs göçük altından çıkarıldı.
Ekipler bugün ise öğretmen evinde 1, yanındaki ev enkazında gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetinde de 1 şahsın cansız bedenini enkazdan çıkardı.
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