Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem
Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, saat 21.09'da Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremden sonra aynı bölgede ikisi 5, biri 5,5 olmak üzere 3 sarsıntı daha oldu. İlk gelen bilgilere göre, sarsıntı sınır komşusu Kazakistan'da da hissedildi. Başkent Almati'de çok sayıda kişi sokağa çıktı. Şimdiye kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.
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