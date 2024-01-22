Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, saat 21.09'da Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 13 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremden sonra aynı bölgede ikisi 5, biri 5,5 olmak üzere 3 sarsıntı daha oldu. İlk gelen bilgilere göre, sarsıntı sınır komşusu Kazakistan'da da hissedildi. Başkent Almati'de çok sayıda kişi sokağa çıktı. Şimdiye kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı.