"Kimse yardım etmedi"

Hürriyet gazetesinin haberine göre Mersin sahilinden tekneyle denize açılan ve akıntıya kapılarak 4 gün sonra Girne sahiline vuran Şaban Ekici (42) ve Uğurcan Çelik (25)'e yanlarından geçen gemiler tekneler yardım etmedi. . 4 günün ardından Uğurcan Çelik'in cansız bedenine Girne sahilinde ulaşıldı. Gazetenin haberine göre Çelik’in ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedavi altına alınan Ekici’nin ağabeyi Murat Ekici, "Kardeşimin anlattığına göre yaşadıkları o dehşet anlarında yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktı” diye konuştu.

4’ÜNCÜ GÜN SONUNDA GİRNE AÇIKLARINDA BULUNDU

Ekici ve Çelik’ten Haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İki arkadaşı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Fakat çalışmalardan sonuç çıkmadı.

4’üncü günün sonunda Ekici, Girne açıklarında sürüklenen tekneye tutunmuş ve baygın halde KKTC Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ekici daha sonra Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, Ekici’nin yanında arkadaşının da olduğunu söylemesi üzerine Çelik’i bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, aynı gün akşam saatlerinde Esentepe açıklarında Uğurcan Çelik’in cansız bedenine ulaştı. Çelik’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

"BAZI TEKNELER GÖRÜP YARDIM ETMEMİŞ"

Murat Ekici haberi alır almaz KKTC’deki hastanede tedavi gören kardeşi Şaban Ekinci'nin yanına gitti. Kardeşinin bir an olsun yanında ayrılmayan Murat Ekinci, durumunun iyi olduğunu, aradan 4 gün geçmesine rağmen onun yaşadığına dair ümidini hiç kaybetmediğini söyledi.

Kardeşinin teknedeki az miktarda bulunan içme suyuyla yaşama tutunduğunu anlatan Ekici, “Zorlu şartlarda yaşama koşullarını bilen biri. Sakin kalarak hayata tutunmuş. Ben onun kurtulacağını biliyordum. Fakat bizi çok üzen şeyler var. Kardeşimin bana anlattığına göre yaşadıkları o dehşetli anlarda yanlarından 3-4 defa tekneler geçmiş fakat hiç kimse onları kurtarmamış. Bir gemiye doğru yüzmüş, yardım çığlığı atmış ama o gemi de yanından geçip gitmiş. Bundan dolayı orada 25 yaşındaki bir insan hayatını kaybetti. Yardım etselerdi Uğurcan da yaşayacaktı” dedi.