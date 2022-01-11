Kimi okulda, kimi ekran başında

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Çok sayıda vaka ve temaslı olması nedeniyle eğitimde geçtiğimiz hafta başlayan kaos sürüyor… Bakanlığın eğitimde ‘yüz yüze’, sendikanın da ‘online’ ısrarı, öğrenciler ve velilerinde kafa karışıklığı yarattı, okul koridorları ve sınıflar çoğunlukla ‘boş’ kaldı…

Kimi öğrenci çantasını alıp okuluna giderken, kimi öğrenci de evinde kalıp çevrimiçi eğitim yapıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yüz yüze eğitimin devam edeceğini vurgulasa da, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bazı okullarda çevrimiçi eğitim yapıldığını açıkladı.

Dün sabah saatlerinde BRT’de açıklamalarda bulunan Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu “Öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocukların sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” açıklamasını yaparken,

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı’dan alınan bilgiye göre şu anda sadece ortaokul ve liselerde 665 öğrenci pozitif, 1769 öğrencinin de temaslı.

Elmalı, sınavların yapılamayacak duruma geldiğini de savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı ise Ozan Elmalı, “Birçok pozitif ve temaslı öğrenci var. Bazı okullarımızda birçok sınıf da kapalı… Bu ortamda yüz yüze eğitim imkânsız... Yüz yüze eğitim yapıldık sürece riskli olan okullardaki sınıflar kapanmaya devam edecek. Aslında esas amacımız temas riskini azaltmaktır” şeklinde konuştu.

Sendikaya göre 20 okul çevrimiçi eğitimde

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, YENİDÜZEN’e bilgiler vererek tüm bölgelerde şu anda 20 okulun çevrimiçi eğitimde olduğunu söyledi. Şu an için 665 öğrencinin pozitif, 1769 öğrencinin de temaslı olduğunu belirten Elmalı, toplamda 44 sınıfın pozitif ve temaslı öğrencileri olduğundan dolayı kapalı olduğunu dile getirdi. Ozan Elmalı’dan alınan bilgiye göre, eğitimi çevrimiçi olarak sürdüren okullar şöyle;

Lefkoşa: Atleks Sanverler Ortaokulu, Bayraktar Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Türk Maarif Koleji, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi.

Mağusa/İskele: Çanakkale Ortaokulu, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, Cumhuriyet Lisesi, Şht. Zeka Çorba Ortaokulu.

Girne: Anafartalar Lisesi, Osman Necat Ortaokulu, 19 Mayıs Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi.

Güzelyurt/Lefke: Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Kurtuluş Lisesi, Lefke Gazi Lisesi.

Katılım sayısı konusunda resmi bir bilgi yok

Eğitim Bakanlığı’nın “Yüz yüze eğitim devam edecek”, sendikanın da “Online eğitime geçiyoruz” açıklamaları bilinmezliği beraberinde geldi. Kimi öğrenci yüz yüze eğitim için çantasını alıp okuluna gitmeye devam ederken, kimi öğrencinin de evinde çevrimiçi eğitim yaptığı öğrenildi.

Söz konusu okullarda yüz yüze eğitime katılan öğrenci sayısı konusunda bakanlıktan resmi bir bilgi alınamazken, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldığı televizyon programında konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

KTOEÖS Başkanı Elmalı ise katılım sayısı konusunda bir bilgileri olmadığını söyledi.

Yaşanan tüm bu kaos ortamıyla birlikte ortaokul ve liselerde ilk dönemin son sınavları da önümüzdeki günlerde başlıyor. Çok sayıda öğrenci ile öğretmenin pozitif ve temaslı olması sınavların nasıl yapılacağı konusunda soruyu da akıllara getiriyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Olgun Amcaoğlu

“Bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz? Sorunlu sınıfları kapatıyoruz”

Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için çalıştıklarını belirten Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, beş binin üzerinde vaka sayısıyla Kıbrıs’ın güneyinin eğitimi başlatmasına karşı öğretmen sendikalarının çevirim içi eğitimde ısrar etmesini eleştirdi.

“Sendika, Bakanlığın yaptıklarının doğru olup olmadığını irdeleyecek bir makam değildir” diyen Amcaoğlu, Bakanlığın hem özel hem de devlet okullarını denetlediğini, Yakın Doğu okullarının kapatılmasının da inceleneceğini ifade etti.

Öğretmenlerin sendika tarafından baskıya uğradığını öne süren Bakan Amcaoğlu, “Öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocukların sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” diye konuştu.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı Manşet+ programında eğitimle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

“Okullarda tarama yapılıyor”

Artan vaka sayısının ardından sınavların üç gün önceye alması ile ilgili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinden görüş istediklerini belirten Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanlığı’ndan kendilerine gelen yazıda ‘Eldeki veriler ışığında herhangi bir şekilde eğitimi yüz yüze yapmaktan başka bir şey düşünülmediğinin’ belirtildiğini söyledi.

Amcaoğlu, okullarda önlemlerin artırıldığını, Perşembe günü Sağlık Bakanlığı ekiplerinin okullarda tarama yapmaya başlandığını hatırlattı.

Son üç güne bakıldığında yaklaşık 3 bin vaka çıkarken hastaneye yatış sayısının dört olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, Omicron varyantı ile Covid-19’un artık gribal enfeksiyona dönüşmeye başladığını kaydetti.

“Okullarda fiber optik altyapısı yok…”

“Sendika, Bakanlığın yaptıklarının doğru olup olmadığını irdeleyecek bir makam değildir” diyen Amcaoğlu, Bakanlığın hem özel hem de devlet okullarını denetlediğini, Yakın Doğu okullarının kapatılmasının da inceleneceğini ifade etti.

Eğitimin kaybedecek tek bir saniyesi bile yokken çevirim içi eğitime geçilme talebini eleştiren Amcaoğlu, “Karpaz İlkokulu’nda fiber optik altyapısı yoktur… Lefkoşa’da Atatürk İlkokulu’nda, Şehit Tuncer İlkokulu’nda fiber optik altyapısı yoktur. 30 okuldaki altyapıyı hazırlamak için ihaleye çıkıldı. Siz bunlar yapılmada nasıl böyle bir karar alabilirsiniz” diye konuştu.

“Aileler eğitim hakkının bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir”

Öğretmenlerin sendika tarafından baskıya uğradığını öne süren Bakan Amcaoğlu, “Öğretmenler kaotik bir durum içindedir, ama öğretmenlerden öte aileler çocuklarına sahip çıkmalı, eğitim hakkını bu şekilde engellenmesini, başka siyasi görüş açıları ile sıkıntıya sokulmasını önlemelidir” diye konuştu.

Okullarda vaka oranının yüzde 1.2 olduğunu belirten Amcaoğlu, “Bu rakamlarla 55 bin öğrenciyi eve mi göndereceğiz. Sorunlu sınıfları kapatıyoruz, takiplerini yapıyoruz ve eğitim devam ediyor” dedi.

Hiçbir ülkede okul kapatılsın diye kararlar üretilmediğini kaydeden Amcaoğlu şöyle konuştu; “Bir tek KKTC’de ilgili sendikalar çocukların sağlığını düşünüyor. Ne Sağlık Bakanlığı ne Eğitim Bakanlığı düşünüyor. Tek düşünülmeyen eğitim. Ben soruyorum günü geldiğinde bunu vebali Sendikaların boynuna yüklendiğinde ne söyleyecekler”.

“Yaşananlar seçim öncesi manevra…”

Diğer sektörler kapanmazken neden okulların kapanmak istediğini soran Amcaoğlu, yaşananları seçim öncesi bir manevra olarak değerlendirdi.

Sendikaların üyelerinin özlük haklarını koruma yönünde hareket etmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, sendikaların görev ve sorumluluklarını aştıklarını ifade etti.

Kavga kültürü ile bir noktaya varılamayacağını kaydeden Amcaoğlu, siyasetin eğitimden uzak tutulması gerektiğini, aksi takdirde çocukların yüz yüze eğitimden uzak kalmaları nedeniyle yaşadığı psikolojik, fizyolojik ve pedagojik sıkıntılardan dolayı büyük üzüntü yaşanacağını ifade etti.

Artık her şeyin yeni normaller üzerinden şekillenmesi gerektiğini belirten Amcaoğlu, İngiltere’nin testleri kaldırdığını, Kıbrıs’ın güneyinde yüksek vaka oranına rağmen okulların açıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı:

“Öğrenciler şu anda ne sınavlara girebilecek, ne de karne alabilecek durumdadır”

Elmalı şöyle görüş bildirdi:

“Şu anda kamuoyunda oluşan algı çok yanlıştır. Sanki biz öğretmenler çevrimiçi eğitimi savunuyormuşuz gibi bir algı var ancak bu algı yanlıştır. Birçok pozitif ve temaslı öğrenci var. Bazı okullarımızda birçok sınıf da kapalı… Bu ortamda yüz yüze eğitim imkânsız... Mevcut öğrencilerle tekrar yapma şansınız da yok çünkü izole olan öğrenciler tekrar yapmış olmayacak ve bu adil olmayacak. Yüz yüze eğitim yapıldık sürece riskli olan okullardaki sınıflar kapanmaya devam edecek. Aslında esas amacımız temas riskini azaltmaktır. 24 Aralık tarihinde biz bakanlığa bir yazı yazdık. Sınavların nasıl, ne ortamda yapılabileceğini sorduk ancak ne yazık ki bir çalışma yapılmadı. Temaslı ve pozitif olan öğrenciler her geçen gün artıyor. Önümüzdeki günlerde sınavlar başlayacak ve şu anda bu konuda bir bilinmezliğin içerisindeyiz. Eğer önceden bir çalışma yapılsaydı bu bilinmezlik yaşanmazdı. Çocuklarımız şu anda ne sınavlara girebilecek, ne de karnelerini alabilecek durumdadır.”

Fotoğraflar: Lüsen IŞIK

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