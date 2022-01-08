Eğitim tekledi

YENİDÜZEN- Özel

Omicron’la rekora ulaşan Covid-19 vaka ve temaslı sayıları, eğitimi durma noktasına getirdi. Eğitim Bakanlığı’nın ‘devam’ dediği yüz yüze eğitime öğretmen sendikaları itiraz etti, ‘online’a geçti, dün okullar neredeyse ‘terk edilmiş’ manzara sergiledi.

Omicron’la rekora ulaşan Covid-19 vaka ve temaslı sayıları, eğitimi durma noktasına getirdi. Eğitim Bakanlığı’nın ‘devam’ dediği ‘yüz yüze’ eğitime öğretmen sendikaları itiraz etti, ‘online’ dedi.

Rekor seviyelere ulaşan COVID-19 vakaları nedeniyle yüz yüze eğitimde bir keşmekeş yaşanıyor. Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan “Yüz yüze eğitim devam edecek” açıklamasına rağmen dün birçok okulda öğrenciler okula gitmedi. Hem ilköğretimde, hem de orta eğitimde sıralar boş kaldı, ders zili çalmadı.

Normal bir ders günü olmasına rağmen Lefkoşa’da kimi okulda az katılım olduğu, kimi okulda da hem çok sayıda pozitif vaka ve temaslı olması, hem de geçtiğimiz akşam sendikalarla bakanlığın yüz yüze eğitim konusunda farklı farklı açıklamalar yapması nedeniyle katılımın az olduğu gözlemlendi.

Geçtiğimiz akşam Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) yüz yüze eğitime devam etmeyeceklerini açıklamış, çok geçmeden Milli Eğitim Bakanlığı tam aksine yüz yüze eğitimin devam edeceğini bildirmişti.

Bir haftada 817 öğrenci, 72 öğretmen pozitif…

85 SINIF VE 1 OKUL KAPATILDI

Eğitim Bakanlığı 7 Ocak haftasında okullarda 817 öğrenci ile 72 öğretmenin ve 8 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Bu kapsamda 2 bin 729 öğrenci ile 219 öğretmen ve 40 personel de ‘temaslı’ olması nedeniyle karantinaya girdi.

Verilerde kapanan sınıf sayıları ise ilköğretimde 41, ortaöğretimde 26, mesleki teknik öğretimde ise 18 olurken, toplamda 85 sınıf ve bir okul kapandı.

COVID-19 olan 152 öğrenci İlköğretimde, 554’ü ortaöğretimde, 111’i ise mesleki teknik orta öğretimden çıktı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı ise yüzde 1,52 olarak bu haftaki kayıtlara geçti.

Elmalı: 13 Ocak’a kadar eğitimi online olarak sürdüreceğiz

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, orta dereceli okullarda, sınavların başlayacağı 13 Ocak Perşembe gününe kadar öğretmenlerin eğitimi on-line olarak sürdüreceğini yineledi.

Elmalı, yönetim kurulunun aldığı eylem kararının 6 günlük sürede okullarda ortaya çıkacak pozitif/temaslı öğrenci-öğretmen sayısının artmasını önlemek ve sınavların yüz yüze yapılmasına imkan yaratmak için olduğunu ifade etti.

Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, okulların açıldığı Eylül ayından beri, eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için öğretmenlerin, okul idarelerinin, velilerin ve öğrencilerin büyük bir özveri ortaya koyduğunu belirterek, sendikanın önlemlerin alınması, gerekli kısıtlama ve denetimlerin yapılması için hükümeti, Sağlık ve Eğitim Bakanlığını uyarmasına rağmen yetkililerin üzerine düşeni yapmadığını savundu.

Yeni yıl kutlamalarının kamu okullarında kısıtlandığını ancak restoran, cafe, bar ve gazinolarda herhangi bir kısıtlama, denetim yapma gereği duyulmadığını öne süren Elmalı, ülkede test ve aşı kontrolünün neredeyse hiç yapılmadığını iddia etti.

Bu durumun hem toplum içerisinde hem de okullarda pozitif-temaslı vaka sayısında büyük bir artışın ortaya çıkmasına yol açtığını ifade eden Ozan Elmalı, şöyle devam etti:

“23 Aralık Perşembe günü okullarımızda 700 civarı temaslı, 216 pozitif öğrenci sayısı varken, bu sayı dün itibarıyla 1300 civarı temaslı, 500 civarı pozitif öğrenciye ulaşmış, 38 sınıf kapatılmıştır. Vaka sayılarındaki büyük artışa rağmen bakanlık yetkilileri okullarda hala eğitimin sürdüğünü iddia etmektedir.”

Okullarda idareci ve öğretmenlerin gece yarılarına kadar test kontrolü ve pozitif/temaslı takibi yaparak, eğitimin yüz yüze devam etmesini sağladığını belirten Elmalı, “Diğer sektörlerde yeterli denetim ve sorgulamanın yapılmayışına göz yumulmasının nedeni nedir?” sorusunu sordu.

“Belli ki amaç diğer sektörlerin açık kalması için okullar tutmaktır”

“Sayın Eğitim Bakanı diyor ki ‘Okullar kapanırsa tüm sektörler kapanır’” diyen KTOEÖS Başkanı Elmalı, “Belli ki amaç diğer sektörlerin açık kalması için okulları açık tutmaktır” iddiasında bulundu. Elmalı, şunları belirtti:

“Ekonominin çarkları dönsün diye öğretmen ve öğrenciler ateşe atılmaktadır. Her gün onlarca öğretmen ve öğrencilerimiz pozitif olmakta veya temaslı duruma düşmektedir. Sayın Bakanın dediği gibi hastalığın kaynağı okul değilse denetimin yapılmadığı diğer sektörlerdir. İdareci, öğretmen ve öğrencilerimizin hükümet edenlerin yanlış kararlarının kurbanı olmalarına izin vermeyeceğiz.”

Akademik takvime göre ortaokul ve liselerde 13 Ocak Perşembe itibarı ile I. Dönem sonu sınavları başlayacağına işaret eden Ozan Elmalı, şu ifadeleri kullandı:

“Okullarımızda mevcut temaslı ve pozitif vaka sayılarının gittikçe artacağı öngörümüzü, bu konuda tedbir alınması gerektiğini Eğitim Bakanlığı yetkililerine 24 Aralık ve 3 Ocak tarihlerinde yazılı olarak iletmemize rağmen uyarılarımız görmezden gelinmiştir. Gelinen noktada bazı okullarımızda okul içi bulaş artmış, kaos büyümüştür.”

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Eğitim Bakanlığı’na, sınavların sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için sınavların başlayacağı güne kadar, eğitime ara verilmesi gerekliliğini ilettiklerini ifade eden Elmalı, bu talebin göz ardı edildiğini ileri sürdü.

Bu tavrın bakanlık yetkililerinin eğitim gailesinde olmadıkları gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardığını savunan Elmalı, şunları belirtti:

“Kamu okullarındaki öğretmen ve öğrencilere yapılan üvey evlat muamelesi kabul edilebilir değildir. Özel okulların sağlık endişesi gerekçesi ile on-line eğitime geçme kararı kabul görüp saygıyla karşılanıyorken, aynı endişeyi taşıyan bizlerin kararı tepkiyle karşılanmıştır. Bu ayrımcılığın nedeni nedir?”

7 Ocak-13 Ocak tarihleri arasındaki 4 eğitim gününü öğretmenlerin on-line olarak sürdüreceğini yineleyen Elmalı, yönetim kurulunun aldığı eylem kararının 6 günlük sürede okullarda ortaya çıkacak pozitif/temaslı öğrenci-öğretmen sayısının artmasını önlemek ve sınavların yüz yüze yapılmasına imkan yaratmak için olduğunu ifade etti.

Alınan on-line eğitim kararının kamuoyuna, “Okullar kapatılıyor” şeklinde lanse edilme çabasının art niyetli olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten Elmalı, velilere, öğrencilere, öğretmenlere, kamusal eğitime sahip çıkmaları çağrısı yaptı. (tak)