Kilo kilo uyuşturucu, para: 2 tutuklu
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Girne’de operasyon düzenledi.
A+A-
Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin dün Girne’de gerçekleştirdikleri “Yamaç Operasyonu” kapsamında yaklaşık 1 kg ağırlığında HİNTKENEVİRİ, yaklaşık 1 gr ağırlığında KOKAİN türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 2450 Euro ve 1450 TL ele geçirildi.
Operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı.
Bu haber toplam 360 defa okunmuştur
Etiketler : polis, narkotik, uyuşturucu