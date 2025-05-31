"Kilitçioğlu'nun ölüm sebebi, beyin kanaması ve suda boğulma”
Polis, dün Silver Beach'te deniz içerisinde ölü olarak bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu'na otopsi yapıldığını, ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” olduğunu açıkladı.
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Polis, dün Silver Beach'te deniz içerisinde ölü olarak bulunan Ahsen Nur Kilitçioğlu'na otopsi yapıldığını, ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” olduğunu açıkladı.
Açıklama şöyle:
"30.05.2025 tarihinde, Gazimağusa’da, Silver Beach plajının yaklaşık 1 km kuzeyinde sahilde, deniz içerisinde ve kayalıklar arasında ölü olarak bulunan Ahsen Nur KİLİTÇİOĞLU’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması ve suda boğulma” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir."
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