“Kilise çanını bulana 1000 Euro ödül verilecek”

Baf’taki bir kiliseden çalınan çanı arayan bölge halkı, manevi değerinin yüksek olması nedeniyle bulana 1000 Euro ödül verileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan George Pachis isimli yurttaş, çanın metalik değerinin 150 Euro’yu geçmediğini ancak bölge halkı olarak çana oldukça değer verdiklerini belirterek, “Bulmamıza yardımcı olacak herhangi birine 1000 Euro ödül vereceğiz” dedi.

Pachis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aşağıdaki çan Baftaki kiliseden çalındı. Metalik değeri 150 Euro’yu geçmiyor. Ancak bölge sakinleri olan bizler için gerçek değeri çok daha fazladır. Bulmamıza yardımcı olacak herhangi birine 1000 Euro ödül vereceğiz.”