Kilim: “Önümüzdeki dönem enerji ve çevre açısından çok önemli”

Volt Kıbrıs Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Adayı Hulusi Kilim ve beraberindeki heyet, Makine Mühendisleri Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Ayer Yarkıner'i temsilen Koordinasyon Üst Kurulu üyesi Tezel Baykent ile görüştü. Ziyarette konuşan Kilim, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm açısından ülkelere direkt yatırım yapacağını vurgularken, bu yatırımların elektrik üretimi veya çevresel konularda öncü olmak adına yapılacağını söyledi.

“AB ile ilişkileri sağlayacak bir mekanizma kurulmalı”

Kilim’e AP seçimleri yolunda başarılar dileyen Baykent de, enerji üretimi konusunda, ELSEN ve tüm paydaşlarıyla mücadelelerine devam ettiklerini vurguladı. Makine mühendisleri olarak bir mesleki örgüt olduklarına dikkat çeken Baykent, “kendi mesleğimiz ve diğer onun kapsamında biz ait olan kısımlarla ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Enerji üretimiyle ilgili ve geçtiğimiz iki dönem dahil olmak üzere bu dönem de yoğun bir mücadele içerisindeyiz. KIB-TEK enerji üretimi, bunun yanında AKSA da mevcuttur. Bunlarla ilgili yapılan sözleşmeler gibi büyük sıkıntılarımız vardır. Enerji üretimi konusunda ELSEN ve paydaşlarımız ile birlikte mücadelemiz sürüyor. Bunun yanında yine mesleki olarak araçlarla ve trafik ile ilgili görüşlerimizi basın ile paylaşıyoruz. Sizden isteğimiz, bu konular kapsamında Avrupa Birliği ile ilişkileri sağlayacak bir mekanizmanın kurulmasıdır. Geçmiş dönemlerde araçlar konusunda Avrupa Birliği ile bir iletişim kurulmuştu. Fakat son dönemlerde herhangi bir ilişki kurulmadı” dedi.

AB tarafından ara bölgeye kurulmak istenen enerji panelleri ile ilgili de konuşan Baykent, Kıbrıs sorununun temelindeki en büyük problemin iletişimsizlik olduğunu, Makine Mühendisleri Odası olarak bu işbirliğine ve ara bölgede kurulacak enerji panelleri ile ilgili rol üstlenmeye ve destek olmaya da hazır olduklarını söyledi. Baykent, enerji sisteminin ayrı yapılması talebinin tamamen bölücülük üzerine kurulmuş bir mantık olduğunu savunarak buna katılmadıklarını vurguladı.

“Ortak sorunlarımızı konuşmamız gerekiyor”

Volt Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu adayı Hulusi Kilim de ziyarette yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemin yeşil dönüşüm açısından çok önemli olduğunu vurguladı ve “Özellike önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği yeşil dönüşüm açısından ülkelere direkt destek yapacaktır. Bu yatırımlar elektrik üretimi veya çevresel konularda öncü olmak adına yapılacaktır. Adanın kuzeyinde de girişimlerin yapılması gerekiyor. Dolayısıyla adanın kuzeyindeki sendikalar, odalar ve bütün kuruluşlar bir araya gelerek öncü projeler hazırlamalıdır. Biz de Avrupa Birliği’ne adanın bütün olduğunu, çevresinin tek olduğunu, soluduğumuz havanın aynı olduğunu, dolayısıyla aynı önlemler burada da alınmazsa herhangi bir anlamı olmayacağını anlatacağız. Bu konuda sizin Avrupa Birliği ile işbirliği yapmaya açık olduğunuzu göstermek gerekiyor. Volt Kıbrıs olarak hem burada hem de Avrupa’da size destek olmaya hazırız. Kıbrıs koşullarında bir araya gelemememizin sebebi iletişim eksikliği ve siyasi seviyede bir arada bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Biz masanın aynı tarafına oturarak ortak sorunlarımızı konuşmamız gerekiyor. Parti olarak buna öncü olma niyetiyle yola koyulduk” dedi.

"Çözüm odaklı, pratik, gerçekçi ve popülizmden uzak öneriler sunmaya hazırız"

Kıbrıslı Türklerin günlük hayatlarında karşılaştığı sorunlarla alakalı çözüm odaklı, pratik, gerçekçi ve popülizmden uzak öneriler sunmaya hazırız. Partimizin geçmişten gelen yükü veya başkalarına bağımlılığı yoktur. Kıbrıs’ın güneyinde korsan taksicilerle alakalı meclise yasa değişiklik tasarısı sunulduğunu da söyleyen Kilim, “Bu konuda ses çıkınca biz de yakın zamanda Toplu Taşımacılar Birliği ile görüşme sağladık. Birlik bir öneri listesi hazırladı. Biz bu listeyi Kıbrıs’ın güneyindeki Ulaştırma Bakanı ile görüştük. Birliğin işbirliğine hazır olduğunu anlattık ve Kıbrıslı Türklerin konu ile ilgili mağdur olmayacaklarını söyledi.

Bunun yanında, Kıbrıs’ın güneyindeki meslek odalarına kayıt için Yunanca dil şartının kaldırılması için Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi'nde yasa değişiklik önerisi sunduk. Amaç insanlarımıza mesleklerini icra edebilmeleri için olanaklar sunmak, yasalar tahtında Türkçe'nin eşit kabulünü ve, konuştuğumuz dilin ayrıştırıcı değil, birleştirici olmasını sağlamaktır. Bu yasa değişikliği komiteden geçti ve meclisin görüşme sırasına girdi. Bu yasa değişikliğinin meclisten geçeceğine inanıyorum” dedi.

"Sahip çıkın, destek olun"

Kilim son olarak, "Volt'un şu anda halihazırda Avrupa Parlamentosu’nda iki tane vekilimiz mevcuttur. Hollanda’da bütün yönetim seviyesinde Volt ’un temsiliyeti vardır. Aynı şekilde Bulgaristan’da da temsiliyetimiz vardır. Dolayısıyla biz Kıbrıs hakkındaki herhangi bir sorun önerisinin parlamentoda sunulması için fikir ortaya atabiliyoruz. Volt olarak başka ülkelerde halihazırda bir tartışma konusu açabiliyoruz. Bu çok önemli bir durumdur ve Volt'un hem Kıbrıs'ta hem Avrupa'daki girişimler yapabilmesi için tüm ilerici kesimler tarafından bu oluşuma sahip çıkılması ve destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.