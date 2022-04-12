Kıbrıs’tan sazıyla, sözüyle Bekir Kara geçti

Oyun, öykü ve roman yazarı, eğitimci Bekir Kara hayata veda etti.

1945, Baf, Kıbrıs doğumlu Bekir Kara’nın ölümü özellikle de eğitim ve sanat camiasını üzdü.

Uzun yıllar öğretmenlik yapan Bekir Kara’nın sahnelenmiş oyunları var. Bekir Kara, oyun ve öykülerinin yanı sıra müzik ve folklor çalışmaları ile de tanındı.

Cenk, Cem, Can adlarında üç çocuk babası Bekir Kara; Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği üyesiydi.