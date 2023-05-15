Kıbrıs’tan Kılıçdaroğlu çıktı
Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde de oy kullanıldı.
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Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde de oy kullanıldı.
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Kıbrıs'ın kuzeyinde oyların 99.68'i açıldı.
Kesin olmayan sonuçlar şöyle:
Açılan sandık: 99.68
Recep Tayyip Erdoğan: 39.41
Muharrem İnce: 3.44
Kemal Kılıçdaroğlu: 53.49
Sinan Oğan: 3.66
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