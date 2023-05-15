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Kıbrıs’tan Kılıçdaroğlu çıktı

Kıbrıs’tan Kılıçdaroğlu çıktı

Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde de oy kullanıldı. 

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Türkiye’de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde de oy kullanıldı. 

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Kıbrıs'ın kuzeyinde oyların 99.68'i açıldı.

Kesin olmayan sonuçlar şöyle: 

Açılan sandık: 99.68

Recep Tayyip Erdoğan: 39.41

Muharrem İnce: 3.44

Kemal Kılıçdaroğlu: 53.49

Sinan Oğan: 3.66

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