Kıbrıs'ta keşfettiği omurgasız hayvanlara "Lefkoşa" ve "Denktaş" isimlerini verdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, Kıbrıs’ta keşfedilen iki yeni canlı türünden birine “Denktaş”, diğerine “Lefkoşa” adını verdi.

halktv.com.tr’de yer alan habere göre Külköylüoğlu, 2022 yılında yüksek lisans öğrencisi Ahmet Özdilek’in teziyle ilgili arazi çalışması gerçekleştirmek üzere Kıbrıs’a geldi. Burada bilimsel yöntemlerle 80’den fazla sucul ortamdan örnekler topladı.

Örnekler üzerinde yapılan çalışmalar, literatür taramaları ve karşılaştırmalar sonucu iki yeni ostrakod (omurgasız ve mikroskobik kabuklu hayvan) türü keşfedildi.

“Eucypris lefkosaensis” ve “Eucypris denktasi” isimleriyle bilim literatürüne kazandırılan türlerden birine Rauf Denktaş’ın adı verildi.

Külköylüoğlu’nun çalışması, eylül ayında hayvan sınıflandırılması üzerine bilimsel yayın yapan uluslararası “Zootaxa” adlı dergide yayımlandı.

Kıbrıs’taki saha araştırmaları sırasında 80 su kaynağını dolaştıklarını anlatan Külköylüoğlu, “Buradan aldığımız verileri bilimsel yöntemlerle örnekleyerek topladık. Bu iki türü Lefkoşa’da bulduk.” dedi.

Külköylüoğlu, iki yeni türün en belirgin özelliklerinin kabuk yapılarındaki farklılık olduğunu belirterek, “Bunların boyu 0,7 ile 0,6 milimetre arasında. Yani bir milimetre bile değil. Bu hayvanların kabuklarını geliştirdiğimiz iğnelerle ayırıyoruz. İçindeki yumuşak yapıyı çıkarıp laktofenol denilen özel bir solüsyona koyuyoruz. Ondan sonra da tür teşhisi yapıyoruz” diye konuştu.