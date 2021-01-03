Kıbrıs’ta da görev yapan doktor Covid-19’dan hayatını kaybetti

Bir dönem Kıbrıs’ta Yakın Doğu Hastanesi’nde de görev yapan Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz İzmir’de Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, sosyal medya paylaşımında Yılmaz’ın yıllarca Kıbrıs’a da gelerek Yakın Doğu Hastanesi’nde kanser hastalarının takip ve tedavisini yürüttüğünü, tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, bugün İzmir’de tedavi gördüğü hastanede Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti.

Gürkut’un paylaşımı şöyle:

“Dünya iyisi Abim, Hocam Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz’ın bugün İzmir’de COVID-19 nedeni ile vefat ettiğini öğrendim.

Çok ama çok üzgünüm. Yüreğim sızlıyor.

Yıllarca Kıbrıs’a da gelerek Yakın Doğu Hastanesi’nde kanser hastalarımızın takip ve tedavisini yürüten, bizlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimlerine katkıda bulunan çok değerli bir hekimi, hocayı çok erken kaybetmiş olduk.

Ne söylesem, ne yazsam yetmez.

Tüm ailesinin, sevenlerinin, onkoloji camiasının, öğrencilerinin ve hastalarının başı sağ olsun. Işıklar içinde, huzurla uyu Uğur Hocam.

Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz Kimdi?

17 Ağustos 1960 tarihinde dünyaya gelen Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, İtalyanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca dillerini biliyordu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, 1995-1996 yıllarında Paris Institut Gustave Roussy Klinik Karsinoloji Üniversitesi Diploması Programı kapsamında eğitim aldı. 1996-1997 yıllarında Paris Hotel Dieu-Broussais Tıp Fakültesi Hematoloji Üniversite Diploması Programına katıldı. 1993-1997 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Onkoloji alanında uzmanlık eğitimini aldı. Prof. Dr. Ahmet Uğur Yılmaz, Medical Park İzmir Hastanesi'nde Medikal Onkoloji alanında hizmet vermekteydi. Ayni zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.”