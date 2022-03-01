“Kıbrıs’ta barışı ve federal çözümü savunmaya devam edeceğim”

Türkiye’ye girişi engellenen barış aktivisti, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski milletvekili, Unite Cyprus Now ve Mağusa İnisiyatifi üyelerinden Dr. Okan Dağlı, madde madde siyasi görüşlerine ilişkin görüşlerini paylaştı, “düşüncelerinden vazgeçmeyeceğini” vurguladı.

Sosyal medya paylaşımında Türkiye’ye alınmamasını değerlendiren Dağlı, “kendisine yapılanı binlerce Kıbrıslı Türke yapılmış olarak kabul ettiğini” söyledi ve olanları eleştirdi.

Dağlı şunları ifade etti:

Türkiye’ye girmemin engellenmesi nedeniyle bana yalnız olmadığımı hissettiren binlerce insanımızın gerek telefon ve gerekse mesaj atarak verdiği desteğe teker teker yanıt veremedim. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana yapılan bu muameleyi aslında benimle ayni görüşleri savunan binlerce Kıbrıslı Türke yapılmış olarak kabul ediyorum.

Bana bildirilen “Türkiye’nin güvenliği aleyhine çalışma yapmak”;

- Kıbrıs’ta barışı ve federal çözümü savunmaksa, - Adanın bütününde din, dil ve ırk ayırımı yapmaksızın insanlara hizmet ederek doktorluk yapmaksa,

- Doğduğum, yaşadığım adam Kıbrıs’ın ve kentim Mağusa’nın taşına, toprağına, insanına sahip çıkmaksa,

- Yaşadığım coğrafyada tüm savaşlara ve insan hakları ihlallerine karşı durmak, daha demokratik ve adaletli bir yaşamı savunmaksa eğer, bunlardan vazgeçmeyeceğimi de buradan tekrardan hatırlatmak istiyorum.

Dağlı: “Diplomatik Pasaport ile gittim, alınmadım”

Dr. Okan Dağlı da Türkiye’ye alınmadı

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