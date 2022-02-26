Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy: “Bu durumun düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız”

Eski Milletvekili Dr Okan Dağlı’nın Türkiye’ye alınmamasıyla ilgili Kanal Sim’de Sami Özuslu’ya değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, “Devletlerin aldığı kararlara saygımız var. Bu durumun düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

‘Devletlerin aldığı politik bir karar nedeniyle Dağlı’nın ülkeye girişinin yasaklandığını’ ifade eden Taçoy, bu durumla ilgili neticenin henüz bilgisine ulaşamadığını anlattı. Çeşitli temaslarda bulunduğunu anlatan Taçoy, bu durumun yetkili makamlara iletildiğini anlattı.

Devletlerin aldığı kararlara saygı duyduklarını anlatan Taçoy, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini belirterek, “Bunun nedenleriyle ve ortadan kaldırılması için girişim yapacağız, bunu talep edeceğiz, bu boynumuzun borcu” şeklinde konuştu.

“Türkiye ile ilişkilerimizi daha ileriye taşımak ve bu tür sorunları çözmek adına elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız”

Sami Özuslu’ya açıklamalarda bulunan Taçoy, özetle şunları dile getirdi: “Yapacağımız ilk görüşmelerde bunu konuşacağımızı karşı tarafa ilettik. Bu durumun düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Diplomatik bir vizyona sahip kişinin Türkiye’ye girememesi yanlış sayılır. Bunun nedenleri nedir ve düzeltilmesi için görüşmelerimizde bunları konuşacağız. Ancak şunu da söylemeliyim ki; dün Bakanlığımın Müsteşarı ve personeli, Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay aracılığıyla yakından ilgilendik. Okan Bey ile de Müsteşarımız görüştü. Olan ilişkilerimizi daha ileriye taşımak ve bu tür sorunları çözmek adına elimizden gelen her şeyi ortaya koyup, gerekli makamlarla görüşeceğiz. Bunu Dağlı’ya da ilettik.”

“Türkiye Dışişleri ile temasta bulunduk, bunun bürokratik değil bir karar olduğunu söylediler”

Yakın geçmişte 3 ismin de Türkiye’ye alınmadığını anımsatan Özuslu, Taçoy, bu isimlerle ilgili herhangi bir girişim yapılıp yapılmadığına dair kendisine bir bilgi ulaşmadığını, bunlarla ilgili de görüşme yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini anlatan Taçoy, “Bize yasanın men edilmesi konusunda karar alındığı ve bu durumun düzeltilmesi için gerekli yasal çerçevenin uzaması gerektiği vurgusu yapıyorlar. Bunun bürokratik engel değil bir karar olduğunu söylediler. Elçilik ile de temasa geçtik, onlar da doğrudan devlet tarafından alınan bir karar olduğunu söylediler.” dedi.

Dağlı: “Diplomatik Pasaport ile gittim, alınmadım”