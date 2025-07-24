Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya Viyana’da ödül

Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro-Lena Melanidou, Viyana'da gerçekleşen 2025 Dünya Barış Korolar Festivalinden ödülle döndü.

Barış İçin İki Toplumlu Koro 17-21 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da Birleşmiş Milletler tarafından 14’üncüsü düzenlenen ve 18 ülkeden 35 koronun katıldığı 2025 Dünya Barış Koro Festivali'ne katıldı. Koro festivalde 50 üyesi ile yer aldı.

17 Temmuzda başlayıp 20 Temmuzda sona eren festivalde koro, 6 farklı mekanda performans sergiledi. 17 Temmuz'da koro ilk olarak St. Carolus-heim adlı yaşlı evinde yerel ve barış temalı şarkılarını söyledi. Aynı günün akşamında, açılış töreni kapsamında, Austria Center Vienna'da gerçekleştirilen konsere katıldı. 18 Temmuz sabahı Viyana Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde tüm korolar sırayla birer performans sergiledi. Aynı günün akşamı House Of Strauss'un görkemli salonunda 4. performansını gerçekleştirdi. 19 Temmuz'da Muth Concert Hall'da 5. performansını gerçekleştiren koro, 20 Temmuz'a denk gelen gala konseri için Golden Hall Of Musikverein'in tarihi ve görkemli salonuna konuk oldu. Buradaki performanslardan sonra, Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro-Lena Melanidou, ünlü müzisyenlerden oluşan jüri tarafından "Barış Meleği" ödülüne layık görüldü.

Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro-Lena Melanidou, daha önce Hiroşima Vakfı Barış Ödülü'ne de layık görülmüştü.